Libero consorzio, la Cgil indica alla Schembari quali le sfide da affrontare per il futuro

Attualità

Il nodo infrastrutturale diventa essenziale da sciogliere al più presto

«A nome della Cgil provinciale di Ragusa desidero rivolgere i più sinceri auguri di buon lavoro a Maria Rita Schembari, neoeletta presidente della ex Provincia regionale di Ragusa, oggi Libero Consorzio”. Lo dice il segretario generale della Cgil iblea, Giuseppe Roccuzzo (nella foto) che aggiunge: “Il suo percorso istituzionale rappresenta un punto di partenza importante per il nuovo corso della istituzione provinciale dopo anni di commissariamenti. Non posso tuttavia esimermi dal sottolineare, anche in questa occasione istituzionale, un auspicio che appartiene non solo al sindacato ma a larga parte della cittadinanza: quello di poter tornare, quanto prima, ad eleggere direttamente il presidente della Provincia e il Consiglio provinciale, restituendo così la piena sovranità democratica al popolo e superando il sistema delle elezioni di secondo livello che allontana i cittadini dalle istituzioni”.

“Alla presidente Schembari – ancora Roccuzzo – il sindacato rivolge l’invito ad affrontare con la massima priorità problematiche fondamentali legate alle infrastrutture viarie provinciali, indispensabili al vero rilancio commerciale e turistico della nostra provincia. La presidente Schembari ben conosce le reali problematiche del territorio avendo già affrontato, da sindaca di Comiso, ad esempio la questione cruciale come il destino dell’aeroporto “Pio La Torre”, ed è per questa ragione che rinnovo la richiesta di un impegno chiaro e costante per il rilancio di questa infrastruttura strategica. L’aeroporto di Comiso non rappresenta solo una porta sul mondo per il nostro territorio, ma il simbolo stesso della nostra volontà di riscatto e sviluppo”.