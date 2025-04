Libero consorzio, Schembari: “Al più presto presenteremo le linee programmatiche di mandato”

Attualità

"Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno appoggiata"

Maria Rita Schembari (nella foto) è stata eletta presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Totale dei voti assoluti 106, totale voti ponderati 46304,45, percentuale dei voti ottenuti 46,80%.

“Con passione e con l’amore che ci contraddistingue per il nostro territorio inizieremo da subito a lavorare per il bene dell’ente di area vasta che, in una sorta di affettuoso abbraccio materno, accoglie tutta la compagine dei Comuni che hanno, chi più chi meno, estremamente bisogno di una guida, di un supporto e, a volte, di linee di indirizzo”, dichiara.

“Ringrazio per il lavoro svolto la commissaria straordinaria Patrizia Valenti”.

“Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno appoggiata, i sindaci che hanno fatto del civismo la loro bandiera e che non hanno esitato un momento a schierarsi dalla mia parte, anche se fin dall’inizio la mia matrice è stata definita politica. Ringrazio Fratelli d’Italia per aver voluto, avanzato e difeso il mio nome sin dai primi tavoli di concertazione, ringrazio le altre forze politiche che hanno appoggiato questa candidatura: Forza Italia, Lega e Grande Sicilia”. “Tutti compatti abbiamo dimostrato che un progetto comune è possibile scriverlo, presentarlo, portarlo avanti. Queste elezioni rappresentano comunque espressione di democrazia e l’ente Provincia continuerà a garantire la massima dialettica e l’ascolto nei confronti di tutti”.

“Le prime cose che farò? Innanzitutto incontrare i dirigenti per prendere piena contezza della macchina amministrativa, input che condividerò al tavolo dei consiglieri della mia maggioranza e poi delle forze politiche che mi hanno appoggiata, per discutere assieme quale debbano essere le linee di indirizzo. Al più presto, come la Legge ci impone, presenteremo le linee programmatiche di mandato che andranno condivise con l’assemblea dei sindaci, e poi presentate e votate in Consiglio provinciale”.

“I compiti che ci sono stati assegnati non sono facili ma sono sicuramente esaltanti. Ragusa può competere assieme alle altre grandi realtà della Sicilia per il fatto di avere alcune porte fondamentali di accesso che ci rendono una provincia piccola ma di grande slancio. I porti e l’aeroporto devono essere il nostro primo obiettivo. E, assieme a questo, il sostegno alla piccola e media impresa, all’agricoltura e all’allevamento che sono i fiori all’occhiello di questa provincia. Non di meno al turismo, che possa essere di alto livello per portare avanti il nome di Ragusa”.