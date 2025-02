Grave incendio al Bon di Ragusa: locale semidistrutto e 14 persone in ospedale

Vigili del fuoco

Accertamenti per lievi ustioni e intossicazioni da fumo. Il bollettino dei vigili del fuoco

Un grave incendio ha distrutto nella notte il ristorante Bon nella zona industriale di Ragusa. Le fiamme si sono sviluppate poco prima della mezzanotte mentre nel locale si stavano festeggiando alcuni compleanni.

Alle 23.55 di ieri, la sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Ragusa ha disposto l’invio di uomini e mezzi nella sede del ristorante dove durante i festeggiamenti di compleanni si è sviluppato un incendio, presumibilmente innescato da candele scintillanti che hanno acceso un lampadario in stoffa, propagatosi poi a tutta la struttura in legno e travi in metallo.Il personale delle 4 squadre intervenute ha circoscritto l’incendio e bonificato l’area concludendo le operazioni alle 3.40 di stamani. Il locale ha subito gravi danni ed è inutilizzabile. A causa del rogo 14 ospiti sono stati accompagnati in ospedale con le ambulanze del 118 per lievi ustioni e lieve intossicazione e da fumo. Sul posto agenti della polizia di Stato.

