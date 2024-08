L’incidente mortale sulla Comiso-Santa Croce, trasferito a Palermo in elisoccorso il 39enne rimasto gravemente ferito

Cronaca

Dovrà subire una importante operazione al fegato e al pancreas dopo il trauma da impatto

E’ stato trasferito in elisoccorso a Palermo il 39enne comisano rimasto ferito dopo l’incidente di questa notte sulla Sp 20 Comiso-Santa Croce, lo stesso in cui ha perso la vita Rosario Pace, 26 anni. L’elisoccorso ha atterrato nei pressi della zona industriale e, dopo avere caricato a bordo il paziente, si è poi diretto alla volta di Palermo, all’istituto della clinica Ismett, per una delicata ed importante operazione di emergenza urgenza al fegato e al pancreas dopo il trauma da impatto (foto Franco Assenza).

