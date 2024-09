L’introduzione del concordato preventivo biennale, le perplessità di Anc Ragusa

Economia

Il presidente Paolino: "Si rischiano trattamenti differenti tra i contribuenti"

L’obiettivo della nuova riforma fiscale è di semplificare il “sistema attuale”, ridurre la pressione fiscale e migliorare il rapporto tra cittadini e fisco. Tra le principali novità, spiccano la riduzione delle aliquote Irpef, con una maggiore attenzione al ceto medio, e l’introduzione del Concordato preventivo biennale (Cpb), che potrebbe offrire ai contribuenti la possibilità di sanare posizioni tributarie per il periodo 2018-2023. Tuttavia, gli esperti esprimono preoccupazioni per i ritardi nell’attuazione e la complessità crescente delle nuove normative, con il rischio di creare disuguaglianze tra chi aderisce al Concordato e chi no. L’Associazione nazionale commercialisti sta seguendo con particolare attenzione l’evoluzione e le modifiche proposte da governo e Parlamento.