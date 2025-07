Lions, il comisano Gigi Bellassai nominato presidente della VIII circoscrizione iblea per l’anno sociale 2025-2026

Attualità

"Assumere questo incarico è per me motivo di profondo orgoglio"

Il governatore del Distretto Lions 108Yb, Diego Taviano, ha conferito l’incarico di presidente della VIII Circoscrizione Iblea per l’anno sociale 2025/2026 a Gigi Bellassai (nella foto), che coordinerà i Lions Club di Ragusa Host, Vittoria, Modica, Comiso Terra Iblea, Scicli Plaga Iblea e Ragusa Monti Iblei.

La Circoscrizione Iblea è da anni protagonista di un’intensa attività di servizio nel territorio, distinguendosi per iniziative solidali, progetti educativi, interventi di prevenzione sanitaria e sostegno alle fasce più fragili della popolazione. L’impegno dei Lions si fonda su valori di etica, cittadinanza attiva e spirito umanitario, in linea con il motto internazionale “We Serve”.

«Assumere questo incarico – ha dichiarato il presidente Gigi Bellassai – è per me motivo di profondo orgoglio. I Lions sono una forza silenziosa ma concreta a servizio del bene comune. Insieme ai club della nostra Circoscrizione, intendiamo dare continuità a un’azione che unisce ascolto, solidarietà e progettualità. Lavoreremo in squadra, con determinazione e visione condivisa, per rispondere ai bisogni reali del nostro territorio».