L’ispicese Valentina Dipietro tra i trenta giovani più talentuosi d’Europa nella lista U30 stilata da Forbes

Il personaggio

E' stata inserita nella categoria "Manufacturing & Industry" per avere creato la start up Mykor

Una ispicese fra i trenta giovani più talentuosi d’Europa nella realizzazione di prodotti e nella creazione di aziende ecosostenibili che riescono ad attirare investimenti milionari. In una delle prestigiose ed ambite liste 30 Under 30 Europe stilate da Forbes, la rivista internazionale che si occupa di affari, finanza e aziende, oltre al mitico Jannik Sinner (categoria Sports & Games) nella categoria Manufacturing & Industry c’è la ventinovenne Valentina Dipietro (nella foto). Ispicese doc (papà Giuseppe agronomo, mamma Rosacarmen insegnante di lingue) Valentina fu spinta nel Regno Unito dalla passione per il design tessile che per lei divenne ben presto un lavoro. Adesso vive a Chippenham col marito britannico David e il suo pallino per le start up.