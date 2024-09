Lo Scicli calcio subisce un poker di reti sul campo del Gela

Sport

Padroni di casa troppo forti per la squadra cremisi

Vigor Gela 4 – Scicli Cr 1

Marcatori: pt 27′ Deoma, st 10′ De Leonardis, 29′ Strabone, 38′ Carbonaro, 46′ Brullo

A Gela finisce con una sconfitta la prima di campionato per lo Scicli Cr. I padroni di casa calano il poker. Per gli ospiti, nulla da fare. I cremisi di Peppe Rosa sono stati sconfitti 4–1 al “Presti” dalla “corazzata” Vigor Gela che punta senza nascondersi al salto in Eccellenza. L’undici sciclitano ha provato a reggere alla forza d’urto dei biancoazzurri di Fausciana e ci sono riusciti per quasi tutto il primo tempo, poi nella ripresa, quando la stanchezza ha iniziato a farsi sentire, la gara ha preso una piega diversa con i padroni di casa che hanno dilagato. La sfida si sblocca al 27′ della prima frazione di gioco con Deoma che trova lo spazio per la conclusione vincente e porta avanti i padroni di casa.

Lo Scicli accenna una timida reazione ma non crea grossi pericoli, così le due squadre tornano negli spogliatoi con i biancoazzurri di casa in vantaggio di misura. Nella ripresa al 10′ arriva il raddoppio gelese con la conclusione vincente di De Leonardis