Lo scippo a Comiso, Betta e Liuzzo: “Situazione grave”

Attualità

I due consiglieri comunali evidenziano la presenza di una difficoltà sul fronte ordine pubblico che rischia di prendere piede

“L’episodio verificatosi in via Eucalipti è di una gravità inaudita. Ci riporta indietro nel tempo, a una esasperazione senza confini. Non è una vicenda che si può liquidare in modo semplicistico. Occorre una presa di posizione forte e decisa. Comiso non ne può più di episodi di violenza. E apprendere che una donna di 89 anni è stata ferita in modo serio in seguito a uno scippo da parte di un ragazzo in moto, ci deve fare riflettere, e molto, sulla strada che vogliamo individuare per questa città”. Così i consiglieri comunali di Coraggio Comiso, Cristina Betta e Salvo Liuzzo, a proposito del caso di via Eucalipti che ha visto un’anziana scaraventata a terra e che, per questo motivo, ha riportato ferite e traumi in varie parti del corpo, sino a essere ricoverata in condizioni pesanti all’ospedale Guzzardi di Vittoria.