Lo smantellamento della rete per favorire l’immigrazione clandestina a Ragusa, il senatore Sallemi: “Un segnale importante”

Attualità

La presa di posizione dopo le sei misure cautelari emesse dalla magistratura iblea

Il senatore Salvo Sallemi (nella foto) di Fratelli d’Italia elogia la Polizia di Stato di Ragusa per l’operazione odierna che ha condotto all’emissione di un’ordinanza cautelare nei confronti di sei persone per favoreggiamento dell’ingresso e della permanenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari.

“In un momento in cui la legalità e la sicurezza del nostro territorio sono temi prioritari – dice Sallemi – queste azioni della polizia di Stato dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare l’immigrazione irregolare e nel garantire il rispetto delle leggi. Mi complimento con la Questura iblea per avere smantellato una rete capillare che avrebbe goduto dell’appoggio di centri di assistenza per stranieri e financo di dipendenti pubblici al fine di favorire la permanenza illecita di extracomunitari in Italia e con un giro d’affari notevole”.