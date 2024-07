L’olio Dop Monti Iblei al G7 di Siracusa

Attualità

Il presidente del consorzio di tutela Giuseppe Arezzo: "Scommettiamo sulle qualità dei nostri prodotti d'eccezione"

L’olio Dop dei Monti iblei al G7. La vetrina internazionale in occasione della riunione dei ministri dell’Agricoltura del G7 in programma dal 26 al 28 settembre a Siracusa. L’evento rappresenta un’occasione di primaria rilevanza per l’Italia al fine di valorizzare le eccellenze agroalimentari, scientifiche, culturali, artistiche, architettoniche e paesaggistiche e quelle delle filiere economico-produttive. Questa manifestazione si preannuncia una vetrina internazionale che metterà in luce le potenzialità e la qualità del sistema agroalimentare, attirando turisti, espositori e professionisti da tutto il mondo. La macchina organizzativa è già al lavoro per mettere a punto la presenza dei 4 consorzi di tutela dell’olio in Sicilia (Dop Val di Mazara, Consorzio per la tutela e la valorizzazione Olio Extra Vergine di Oliva Sicilia Igp, Dop Monte Etna, Olio Dop Monti Iblei) con un evento che possa fare conoscere e apprezzare la bontà e le peculiarità dell’olio.