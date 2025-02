L’Olympia Comiso sbarca a Reggio Calabria per consolidare il secondo posto

Basket

Coach Del Vecchio: "Non siamo ancora al meglio della condizione fisica. D'Arrigo indisponibile"

La Multifidi Olympia Comiso sbarca a Reggio Calabria per consolidare il secondo posto nel campionato di basket di C Unica Sicilia-Calabria. Coach Mike Del Vecchio, subentrato a Massimiliano Farruggio all’inizio della settimana scorsa, dovrà fare i conti con un roster ancora incompleto. Infatti, se domenica scorsa, in occasione del vittorioso match con Gravina (77-70) ha dovuto rinunciare a capitan Carmelo Iurato, domani sera contro la Dierre farà da spettatore Nicolas D’Arrigo che in settimana non si è allenato in seguito a una botta rimediata contro gli etnei. L’Olympia, comunque sia, cercherà di superare il difficile ostacolo rappresentato dalla Dierre che nel match d’andata vinse col punteggio di 72-65.