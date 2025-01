L’on. Abbate: “Dalla Finanziaria all’Ars 1.660.000 euro per il Libero consorzio finalizzati alla promozione turistica del territorio e alle manutenzioni stradali”

Politica

Illustrato il tenore degli interventi che sarà realizzato

Conferenza stampa (nella foto) questa mattina nei locali di Viale del Fante per l’onorevole Ignazio Abbate che ha presentato gli emendamenti contenuti nella manovra finanziaria regionale recentemente approvata, destinati al Libero Consorzio di Ragusa. Otto interventi per un totale di 1.660.000 che comprendono promozione turistica del territorio, manutenzioni stradali, sport e attività culturali varie. “Vorrei ringraziare per la collaborazione sia il Commissario Valenti che il Direttore Rosso con i quali abbiamo un costante e proficuo dialogo a 360° che sta portando e continuerà a portare risultati concreti per tutto il territorio provinciale. Con questi nove emendamenti, oltre quelli destinati ai singoli comuni, pensiamo di aver toccato tanti aspetti della realtà provinciale che avevano bisogno di sostegno.