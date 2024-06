L’on. Boschi in visita a Scicli e a Scoglitti

Politica

L'esponente di Italia Viva ha incontrato dirigenti di partito, amici e simpatizzanti

Tour siciliano per l’on. Maria Elena Boschi, esponente di Italia Viva, in questa ultima settimana di campagna elettorale. Ieri, nella sua prima tappa, l’on. Boschi è stata accolta nella città di Scicli, e poi anche a Scoglitti, dalla referente provinciale del partito, la consigliera comunale della cittadina barocca, Marianna Buscema, alla quale si sono uniti un gruppo di dirigenti, amici e simpatizzanti che si stanno impegnando sul campo per la lista “Stati Uniti d’Europa”.