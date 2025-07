L’on. Minardo in Forza Italia, il segretario provinciale di Ragusa Cugnata: “Grande soddisfazione, è un ritorno a casa”

Politica

"Presto si aggiungeranno altri nuovi ingressi"

“Comunico con grande soddisfazione il passaggio del deputato nazionale Nino Minardo in Forza Italia. Per il nostro partito si tratta di un ritorno a casa”. Così il segretario provinciale Giancarlo Cugnata (nella foto) che prende atto dall’annuncio fatto in queste ore dal presidente della commissione Difesa alla Camera dei deputati ai vertici del gruppo di Forza Italia. “Si tratta di un ingresso di prestigio – afferma Cugnata – che garantisce ulteriore peso specifico al nostro percorso di crescita anche in ambito locale e che impreziosisce ulteriormente il partito berlusconiano. Tra l’altro, il prossimo 25 luglio sarò al consiglio nazionale di Forza Italia e per me sarà un onore sedere vicino all’amico on. Minardo. Continuiamo, dunque, passo dopo passo ad avere un orizzonte prospettico che ci fa ben sperare sull’appeal politico di Forza Italia a cui, molto presto, si aggiungeranno altri nuovi ingressi”.

