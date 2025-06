L’on. Scerra: “L’aeroporto di Comiso deve essere salvato”

Attualità

Sollecitato l'intervento del ministro dei Trasporti

“L’aeroporto di Comiso deve essere salvato. Oggi versa in stato comatoso: il numero dei passeggeri crolla costantemente, a causa della scarsa lungimiranza della Regione Siciliana che sembra voler vanificare i milioni di euro stanziati per la continuità territoriale e per sostenere la crescita della scalo. Motivo più che sufficiente per spingere il Mit a verificare innanzitutto l’efficacia delle scelte compiute nella gestione di questa infrastruttura e quindi avviare un monitoraggio costante dell’impiego delle risorse economiche statali da parte della Regione Siciliana”. Lo sostiene il parlamentare Filippo Scerra (m5S) che, con un’apposita interpellanza depositata questa mattina, sollecita l’intervento del ministro dei Trasporti.