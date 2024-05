L’U19 del Volley Modica ricevuta a palazzo di Città

Sport

Dal 14 maggio rappresenteranno la Sicilia alla fase nazionale di categoria in programma a San Giustino

I giovani della formazione Under 19 dell’Avimecc Volley Modica, nei giorni scorsi sono stati ricevuti a Palazzo San Domenico dal sindaco Maria Monisteri che ha voluto complimentarsi con loro per i risultati ottenuti a livello regionale e allo stesso tempo fare loro un grosso in bocca al lupo per la fase nazionale di San Giustino, dove avranno l’onore e l’onere di rappresentare la Sicilia.

Ad accompagnare i giovani pallavolisti modicani, il presidente Ezio Aprile, il responsabile delle squadre under 19 e under 17 Giorgio Scavino, l’allenatore della formazione under 19, Ciccio Italia, il tecnico della prima squadra Enzo Distefano, il suo vice Salvo Nicastro, e i dirigenti Salvatore Monaco e Tino Brullo.

Ad accogliere nella stanza del sindaco la delegazione biancoazzurra oltre al Primo Cittadino gli assessori Antonio Drago e Samuele Cannizzaro.

Oltre a rappresentare Modica e la Sicilia nella fase nazionale del campionato under 19, gli atleti del sodalizio modicano, in Umbria saranno anche gli ambasciatori del Cioccolato Modicano.

Il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, infatti, ha donato delle barrette di cioccolato che prima delle gare di qualificazione consegneranno alle squadre avversarie. Il girone del sestetto biancoazzurro comprende i lucani della Polisportiva Venosa, gli umbri della Sir Safety Perugia (squadra che si è laureata campione d’Italia) e i lombardi del Vero Volley Monza.

In occasione della trasferta a San Giustino, la Volley Modica ha voluto preparare una maglia celebrativa di Modica e della Sicilia di cui una è stata donata al sindaco Maria Monisteri.

La maglia realizzata da Lineare Pubblicità su progetto grafico di Nassa Studio, che i ragazzi indosseranno in Umbria, è tratta da un disegno di Rosa Cerruto e ha come immagine “U Cagniuolu”, un mascherone che si trova sul frontespizio dell’Auditorium “Pietro Floridia” con sotto la scritta “Calore e Colori di Sicilia”.