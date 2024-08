Madonna di Portosalvo a Marina di Ragusa, le celebrazioni continuano

Società

Il programma previsto per domani e venerdì

E’ un momento sempre molto atteso da tutti i fedeli della comunità di Marina di Ragusa. Il cuore del mese di agosto è dedicato alla Vergine di Portosalvo. Una tradizione radicata nel tempo che torna a ripetersi anche stavolta. Le celebrazioni hanno preso il via già ieri e, tra l’altro, sono state caratterizzate da un percorso di solidarietà visto che, nel corso della giornata, sono stati raccolti beni alimentari per le famiglie bisognose della parrocchia. Domani la festa continua con la celebrazione eucaristica in programma alle 8 all’interno della chiesa. Alle 18,45 ci sarà la recita del Rosario meditato e la coroncina alla Madonna. Alle 19,30 la celebrazione eucaristica animata dal Rinnovamento nello Spirito e, a seguire, l’adorazione eucaristica.