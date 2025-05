Malta-Marina di Ragusa, è arrivato il catamarano

Attualità

Questa mattina tutto come da programma al porto turistico. L'accoglienza delle autorità civili e militari

Tutto come da programma. E’ arrivato questa mattina al porto turistico di Marina il catamarano da Malta, il Ragusa Xpress, con il suo viaggio inaugurale proveniente dall’isola dei cavalieri. Ad accoglierlo in parata le autorità civili e militari della città. C’erano, tra gli altri, il prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri (accompagnato dal questore e dai comandanti provinciali dei carabinieri e della Guardia di finanza), il deputato regionale Nello Dipasquale, il vicesindaco Gianni Giuffrida, il presidente del consiglio comunale Fabrizio Ilardo, il comandante della Capitaneria di porto, Luigi Vincenti, alcuni consiglieri comunali e rappresentanti politici oltre ai rappresentanti del porto turistico.

Il primo viaggio è stato carico di significato: a bordo non c’erano turisti, ma bambini degli orfanotrofi maltesi e famiglie in difficoltà. Un dono simbolico e concreto che la società di gestione del servizio ha voluto offrire a chi ha più bisogno, confermando la propria sensibilità e vocazione a sostenere progetti ad alto impatto sociale.