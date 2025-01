Maltempo a Ragusa, il consigliere Firrincieli (m5S): “Grazie a tutti gli operatori che si sono adoperati per la nostra pubblica incolumità”

Attualità

In primo piano l'azione svolta da protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale e, più in generale, dalle forze dell'ordine

“La nostra città, la nostra provincia, così come buona parte della Sicilia, è stata sferzata nelle ultime ore dal maltempo. Per fortuna, dalle nostre parti non si hanno notizie di danni gravissimi al contrario di quanto accaduto altrove”.

Lo dice il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle a Ragusa, Sergio Firrincieli (nella foto). “E’ opportuno, però, in questo frangente – prosegue l’esponente pentastellato – sottolineare il grande lavoro svolto, a tutela della pubblica incolumità, dal personale dei vigili del fuoco, della protezione civile, della polizia locale e delle forze dell’ordine più in generale su un territorio che, purtroppo, ancora oggi, sul fronte idrogeologico, presenta varie criticità. Un territorio che dovrebbe essere posto sotto attenzione con politiche nazionali e regionali più adeguate e appropriate, volte alla tutela del patrimonio monumentale e paesaggistico. Abbiamo potuto apprezzare, attraverso i canali informativi, le immagini degli operatori che si sono dati da fare al meglio per fare in modo che gli avversi fenomeni atmosferici non compromettessero la viabilità e non causassero problematiche serie. I nostri tecnici comunali, che ringraziamo allo stesso modo per l’impegno e l’operosità, stanno portando avanti, in queste ore, le opportune verifiche per far sì che la situazione possa continuare a rimanere monitorata e, comunque, sotto controllo, com’è opportuno che sia. E’ doveroso, quindi, mettere in rilievo l’attività che tutti hanno svolto e le risposte che hanno saputo dare”.

