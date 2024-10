Maltempo in provincia di Ragusa, detriti in strada sulla Ss 194 per Giarratana

Attualità

La Protezione civile consiglia la massima prudenza agli automobilisti

Problemi seri per la Ss 194 nel tratto che collega Ragusa con Giarratana. Soprattutto in prossimità del Comune ibleo, la presenza di detriti, a causa del maltempo di queste ultime ore, rende problematica la circolazione veicolare. La Protezione civile consiglia prudenza e al maltempo invita chi deve raggiungere Giarratana da Ragusa di percorrere la strada per Chiaramonte che è sicuramente più transitabile.

