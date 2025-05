Maltempo, scuole chiuse in provincia di Ragusa

Attualità

La decisione assunta sulla base delle previsioni disponibili comunicate dalla Protezione civile regionale

Pioggia e vento in tutta la provincia. Un’area di bassa pressione sta per stabilirsi in queste ore sulla Sicilia determinando una fase di maltempo su tutta l’Isola associata ad un rinforzo della ventilazione.Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Per questo i sindaci della provincia di Ragusa hanno disposto la chiusura di tutte le scuole.