Mancano i poliziotti in provincia di Ragusa, il Sap: “Grave carenza di personale, situazione pesante”

Attualità

Il segretario provinciale Pisana: "E' necessaria una risposta efficace in termini di dotazione organica"

“Come noto ai cittadini, la diligenza sempre maggiore da parte del Governo, volta a garantire il controllo ordinario e straordinario del territorio, le politiche di attenzione al caporalato, i servizi a garanzia delle fasce giovanili con i controlli della “mala movida”, ha incrementato notevolmente gli sforzi del personale della polizia di Stato in tutta la nazione. Nella nostra piccola provincia i sacrifici che sono stati richiesti ai poliziotti sono gravati dalla presenza, nell’ambito di competenza, dell’aeroporto di Comiso e dell’hotspot di Pozzallo, strutture che esigono un notevole impegno in termini di risorse umane”. Lo dice il segretario provinciale del Sap, il sindacato autonomo di polizia, Enzo Pisana.