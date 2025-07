Mancato adeguamento delle tariffe per il settore dei servizi sociali, Confcooperative Ragusa torna a sollecitare le amministrazioni

Attualità

"Non recepiti gli incrementi contrattuali previsti, si registrano altri casi"

Confcooperative territoriale Ragusa torna a sollecitare le amministrazioni sul tema dell’adeguamento delle tariffe in coerenza con le tabelle ministeriali pubblicate con decreto direttoriale n. 30 del 14 giugno 2024. Il sollecito è arrivato alla luce della recente nota prodotta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di categoria Fp Cgil, Cisl Fp, Fisascat Cisl, Uil Fpl, Uiltucs e dalle centrali cooperative Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali, Agci Imprese Sociali, firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore dei servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento lavorativo della cooperazione sociale.