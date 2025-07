Mancato rendiconto di gestione, commissariati tre Comuni della provincia di Ragusa

Attualità

Sono Santa Croce Camerina, Scicli e Comiso. Firmati i decreti di nomina dei commissari ad acta

Tre Comuni della provincia di Ragusa, sui 176 totali della Sicilia, sono stati commissariati dalla Regione. Non hanno provveduto all’approvazione del rendiconto di gestione per l’annualità 2024. Sono Santa Croce Camerina (nella foto), Scicli e Comiso. L’assessore regionale Andrea Messina ha firmato i decreti di nomina dei commissari ad acta per i Comuni inadempienti. I funzionari dovranno verificare la persistenza dell’inottemperanza e procedere per giungere all’approvazione degli strumenti finanziari.

