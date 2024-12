Manovra finanziaria approvata all’Ars, il commento dell’on. Campo

Attualità

"Nonostante il modus operandi del governo Schifani, siamo riusciti a portare a casa risultati importanti"

“La Finanziaria regionale è stata approvata entro la scadenza prevista anche grazie al senso di responsabilità delle opposizioni, in particolare il nostro Gruppo politico del Movimento 5 Stelle all’Ars ha fatto un’opposizione costruttiva. Fin dai primi giorni di questa maratona finanziaria abbiamo fortemente criticato il modus operandi del governo Schifani, che ha cercato insistentemente di bypassare le commissioni di merito e la commissione Bilancio, e quindi anche il parere tecnico degli stessi uffici, per poi scoprire le carte all’ultimo momento con il solito maxi emendamento contenente sia provvedimenti e sostegni di carattere generale che territoriale, metodo che per mancanza di tempo non permette mai di approfondire l’accozzaglia dei vari articoli. Resta, oltretutto, ingiustificabile, e politicamente illegittima, la presentazione dei grossi interventi strutturali ed economici proprio al fotofinish. Ed ecco anche perché molte delle proposte governative sono state stralciate per essere, forse, e successivamente, riproposte in un collegato; tutto ciò rende l’odierna manovra fragile e povera di interventi seriamente importanti per la nostra regione, motivo per cui abbiamo espresso un voto contrario alla Legge nel suo insieme”. È il commento complessivo della deputata regionale Stefania Campo, del Movimento 5 Stelle, dopo l’approvazione dell’importante strumento economico finanziario.