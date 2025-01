Marco Ercoli vince la XX edizione della maratona di Ragusa

Sport

Prima tra le donne Federica Moroni. Grande successo in termini di partecipanti

Marco Ercoli dell’Atletica Avis Castel San Pietro ha vinto la ventesima edizione della maratona di Ragusa. Le aspettative, dunque, sono state confermate nel contesto di una manifestazione che ha visto protagonisti atleti di un certo livello provenienti da tutta Italia e dall’estero. Nonostante la pioggia e il freddo, la kermesse ha conservato il proprio fascino. Il tempo di Ercoli 2h39’20”. Salvatore Piazza dell’Asd Atletica Sicilia si è aggiudicato il secondo posto con 2h53’23” seguito da Domenico Palazzolo (Asd Sportamatori Partinico) che ha chiuso in 2h57’37”. Tra le donne, successo per Federica Moroni dell’Atletica Rimini Nord Santarcangelo che ha fermato il cronometro sul tempo di 2h58’14”, quarta assoluta in classifica generale. Manuela Serra, della Persicetana Podistica, ha conquistato il secondo posto con 3h10’39”, terzo posto per la russa Maria Kolpakova, tesserata Run Card, che ha chiuso in 3h20’42”.

