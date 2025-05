Cronaca

Questa mattina l'ultima udienza preliminare dinanzi al gup del Tribunale

Processo Mare Jonio, la procura di Ragusa chiede il rinvio a giudizio. E’ stato formulato dopo oltre due ore e mezza di intervento del pubblico ministero Santo Fornasier. La richiesta riguarda tutti gli imputati. L’avvocatura dello Stato e la rappresentanza del ministero dell’Interno si è uniformata alle richieste del pm che riguardano anche la sospensione della decisione in attesa che si pronunci la Corte di giustizia europea sul perimetro della norma sul favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che potrebbe avere delle ripercussioni proprio sul capo di imputazione principale e che si presuppone possa determinarsi entro l’estate.