Mare sicuro, la Capitaneria di porto di Pozzallo snocciola i dati dell’estate 2024

Attualità

Tremila controlli tra mare e terra, 58 sanzioni amministrative e 5 notizie di reato: cifre in calo rispetto a un anno fa

Nell’ambito dell’operazione Mare sicuro, appena conclusa, la Capitaneria di porto – Guardia costiera di Pozzallo, avvalendosi anche del dipendente Ufficio locale marittimo di Scoglitti, ha assicurato un servizio attivo e continuativo di vigilanza e controllo lungo tutto il litorale, finalizzato a presidiare i circa 100 chilometri di costa di giurisdizione.

In tale ambito, il personale della Guardia costiera di Pozzallo, ha impiegato cinque mezzi navali e svolto oltre 3.000 controlli tra mare e terra, elevando complessivamente 58 sanzioni amministrative e 5 notizie di reato, comunque in diminuzione rispetto alla scorsa stagione estiva, che dimostrano una maggiore consapevolezza da parte di bagnanti, diportisti ed utenti del mare in genere sul rispetto delle regole. Tale importante risultato deve anche attribuirsi alla costante attività informativa e preventiva che la Guardia costiera di Pozzallo ha promosso prima dell’avvio della stagione estiva, per sensibilizzare i diportisti e gli operatori del settore sui principi fondamentali di prudenza, consapevolezza e responsabilità.