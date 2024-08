Marefestival eventi a Pozzallo, è il momento di Dargen D’Amico

Spettacoli

L'appuntamento è lunedì alle 21,30 in piazza delle Rimembranze. Evento di richiamo soprattutto per i giovani

Continuano le emozioni a Pozzallo con il Marefestival eventi promosso dal Comune con il sostegno della Regione, del Libero consorzio dei Comuni di Ragusa e dell’Autorità di sistema del mare della Sicilia orientale oltre all’organizzazione della Marcello Cannizzo Agency. Dopo il grande successo ottenuto da Orietta Berti, si cambia genere con un personaggio che non ha bisogno di presentazioni e che, nel panorama della musica italiana, si sta proponendo come uno dei cantanti più interessanti. Stiamo parlando di Dargen D’Amico che sarà in concerto lunedì 5 agosto, come sempre in piazza delle Rimembranze, per un appuntamento da non perdere. D’Amico è uno dei rapper più talentuosi e amati del panorama della canzone di casa nostra e ci sarà dunque l’occasione per cantare a squarciagola, sotto le stelle, i suoi successi più celebri.