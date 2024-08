Marefestival grandi eventi a Pozzallo, arriva l’iconica Nathalie Aarts

Spettacoli

Domenica alle 21,30 l'atteso appuntamento in piazza delle Rimembranze

Un altro grande evento per la rassegna Marefestival promossa dal Comune di Pozzallo con il sostegno dell’Ars, del Libero consorzio comunale e dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale, oltre che con l’organizzazione della Marcello Cannizzo Agency. Domenica 18 agosto, sempre alle 21,30 e sempre in piazza delle Rimembranze, arriva l’iconica Nathalie Aarts, la cantante dei The Soundlovers, un vero e proprio riferimento evergreen della dance music europea e internazionale, amatissima da tutte le generazioni. Nathalie Aarts, molto popolare negli anni Novanta e Duemila, grazie ai numerosi successi registrati con i The Soundlovers, ha sfornato numerosi brani di cassetta anche negli ultimi anni insieme a Kim Lukas, altra grande star del movimento eurodance. Il suo cavallo di battaglia è il brano Surrender. Dice Aarts: “Non ho nemmeno più bisogno di cantarla, fa tutto il pubblico”.