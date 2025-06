Maria Santissima delle Grazie a Chiaramonte, un fine settimana denso di appuntamenti

Attualità

Nel pomeriggio la passeggiata in bicicletta "Alla scoperta del centro storico" a cura della Pro Loco

Le iniziative per rendere onore a Maria Santissima delle Grazie a Chiaramonte Gulfi non si fermano. Il fine settimana si annuncia intenso. Già a partire dalle 11 di oggi quando, in chiesa Madre, si terrà la celebrazione eucaristica con l’omelia tenuta dal diacono Gianni Corallo. Alle 17, poi, grande attesa per la passeggiata in bicicletta “Alla scoperta del centro storico” curata dalla Pro Loco di Chiaramonte Gulfi. Alle 18,45 ci sarà il Rosario meditato mentre dalle 19,30 prenderà il via la solenne veglia di Pentecoste guidata da don Francesco Mallemi, con la partecipazione delle parrocchie Santa Maria La Nova, San Nicola e Immacolata Concezione di Roccazzo. Alle 20,30, infine, la serata offerta dal Gruppo Alfa di Protezione civile. Si continua domenica, giornata in cui si celebra la solennità di Pentecoste, con la celebrazione eucaristica delle 9 al santuario Maria Ss. di Gulfi mentre alle 11 la santa messa sarà celebrata in chiesa Madre. A presiedere l’arciprete.