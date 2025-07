Marina di Acate, chalet in fiamme (video)

Cronaca

Moltissimi i video che sono diventati rapidamente virali. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine

In pieno giorno, in piena estate. Uno chalet in fiamme a Marina di Acate mentre la spiaggia era piena di turisti e villeggianti. Tantissimi infatti i video che sono diventati rapidamente virali dove si vedono le fiamme che si levano alte verso il cielo e che non lasciano scampo alla struttura in legno, liberando una folta coltre di fumo nero. Sul posto stanno arrivando i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per spegnere le fiamme e chiarire l’origine del rogo.

