Marina di Acate, il Libero consorzio e il Comune fanno il punto sugli interventi da attuare

Attualità

Sopralluogo del direttore generale dell'ente con il sindaco

Nel corso di un sopralluogo (nella foto), il direttore generale del Libero consorzio comunale di Ragusa Nitto Rosso ed il sindaco di Acate Gianfranco Fidone, affiancato dall’assessore comunale Daniele Gallo, hanno fatto il punto sugli interventi previsti in un’area del territorio ibleo fortemente degradato.

Prima tappa l’immobile acquistato dal Comune che, grazie al contributo dell’ente provinciale, ospiterà il nuovo presidio scolastico a Marina di Acate. Un servizio di primaria importanza, essenziale a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e favorire l’integrazione di parte della popolazione che vive forti criticità sia economiche che sociali. Provincia e Comune collaborano anche per l’attivazione di un presidio sanitario che veda la partecipazione attiva pure di Emergency e dell’Asp di Ragusa.