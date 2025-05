Marina di Acate nel mirino dei ladri, la denuncia di Siciliano

Attualità

"E' ormai una consuetudine segnalare furti in abitazione. Non se ne può più"

Macconi, frazione rivierasca di Acate, terra di nessuno. Questo a sentire Salvatore Siciliano (nella foto) che aveva già espresso le proprie perplessità quasi un anno fa e che, adesso, torna a segnalare l’alto numero di furti che si registrano in zona. Siciliano ha scelto di mettersi davanti al computer e scrivere al ministero dell’Interno, al prefetto, al questore e al comandante dei carabinieri di Ragusa e poi al comandante della Stazione carabinieri, al comandante della polizia municipale e al sindaco di Acate.