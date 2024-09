Marina di Acate, restano gravi le condizioni della persona ustionata da un pregiudicato

Cronaca

I particolari del tentato omicidio consumatosi ieri pomeriggio in un'azienda agricola

Versa in gravi condizioni il 35enne che ha subito ustioni di secondo e terzo grado, al viso e alla testa, oltre che al torace e alle braccia, vittima del 52enne pregiudicato autore di un’azione incendiaria e del contestuale tentato omicidio a Marina di Acate. L’uomo che è stato trasferito in elisoccorso a Catania ieri sera, si trova in Rianimazione all’ospedale Cannizzaro (nella foto). Le fiamme non hanno lasciato scampo all’operaio. I sanitari non lo ritengono in pericolo di vita ma le sue condizioni restano comunque preoccupanti.