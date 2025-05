Marina di Acate, un progetto per la fruibilità naturalistica ambientale

Attualità

E' stato annunciato dal sindaco Fidone e riguarda i lavori di un progetto pilota del Gal

Il sindaco di Acate Gianfranco Fidone annuncia l’avvio dei lavori del progetto pilota del Gal “Valorizzazione della biodiversità – Percorsi sostenibili – Fruibilità naturalistica ambientale” a Marina di Acate.

Finanziato con un contributo di oltre 180mila euro, il progetto rappresenta un’importante opportunità per coniugare decoro, innovazione e sostenibilità, trasformando l’area in un modello di tutela ambientale e fruibilità turistica.Il progetto, che sarà completato entro fine giugno, prevede una serie di azioni mirate, come l’eliminazione delle barriere in cemento tra strada e spiaggia per migliorare l’accessibilità, la ricostruzione del sistema dunale con tecniche di ingegneria naturalistica e piantumazione di essenze autoctone. Verraò inoltre realizzata una passerella in legno per un percorso didattico e si procederà alla installazione di segnaletica e cartellonistica informativa per valorizzare il patrimonio naturalistico. Infine il progetto prevede la creazione di un’aula didattica all’aperto, destinata a scuole e visitatori, per promuovere la conoscenza della biodiversità locale.