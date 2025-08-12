Marina di Modica, accarezza l’aragosta viva e poi la taglia a metà per cucinarla. Polemiche sui social per il video dello chef Carmelo Ferreri

Attualità

Un gesto che divide il popolo del web tra chi condanna e chi assolve

Accarezza l’aragosta viva e poi la taglia a metà per cucinarla: polemiche sui social per il video dello chef modicano Carmelo Ferreri (nella foto). Il filmato, che mostra le fasi della preparazione degli spaghetti all’aragosta, è diventato in poche ore un caso che ha diviso il pubblico del web. La decisione di mostrare un’aragosta ancora viva, accarezzata e poi tagliata a metà, prima di essere messa a cuocere sulla griglia, non è piaciuta per niente. Le immagini hanno scatenato l’indignazione di molti utenti. Nonostante il momento del taglio non sia stato ripreso, il video mostra l’animale diviso a metà con dei lievi movimenti sulla griglia, segno, secondo molti, di una sofferenza inutile e crudele. “Si poteva evitare”, “Vedere questo video sinceramente mi fa pena”, “Ma dai si muove ancora sulla griglia”, sono solo alcuni dei commenti critici che hanno invaso il post.