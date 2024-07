Marina di Modica, arriva il campionato italiano di beach volley

Sport

Le gare sono in programma da venerdì nella splendida cornice di una spiaggia da sempre meta degli appassionati

Sbarca il campionato italiano di beach volley a Marina di Modica. Dopo la parentesi straordinaria di “Sabbie di Sicilia”, conclusasi domenica con le vittorie di Pro Ragusa e Unime, sulla splendida spiaggia iblea giocheranno da venerdì i migliori interpreti italiani della disciplina olimpica. Un progetto sinergico che lega le due discipline e la promozione del territorio, che vede in prima linea Regione Sicilia e Comune di Modica e che appassiona.

STORIA. Per la prima volta, nella storia, il circuito assoluto arriva a Modica, dopo che negli anni passati era stato ospitato e organizzato a Scoglitti. L’ultima edizione di una tappa assoluti in provincia di Ragusa era stata nel 2015, quando si sfidarono in finale Greta Cicolari e Giulia Momoli (che diventarono una settimana dopo a Catania, campionesse italiane) su Graziella Lo Re e Giulia Saguatti.

Per una straordinaria coincidenza temporale quella finale, vinta dalle prime, si giocò il 3 agosto. Nove anni dopo esatti, quindi, scatterà il main draw con il tabellone principale che si completerà con le coppie qualificate dall’appassionante lotteria delle qualificazioni di venerdì pomeriggio.

LISTA D’INGRESSO. I riflettori di appassionati e amanti di questo sport saranno tutti puntati su Daniele Lupo e Ivan Zaytsev (nella foto). Il primo, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio nel 2016, ha scelto di affrontare una nuova sfida con un colosso del movimento pallavolistico come lo zar Ivan. I risultati, nelle ultime tappe, sono stati eccellenti con il secondo posto a Montesilvano e la vittoria a Cirò Marina, dopo le prime uscite di rodaggio. Lupo e Zaytsev partiranno con il rango di testa di serie numero 5. L’attesa chiaramene monta specie dopo il video girato dai due atleti e circolato sui social. “Vi aspettiamo, so che ci sosterrete in tanti”.

La Sicilia sarà rappresentata da Franco Arezzo e Geri Ndrecaj. I catanesi – un mese fa – conquistarono a Catania la vittoria di tappa, stabilendo un record importante visto che nel maschile nessuna coppia siciliana aveva vinto una tappa tricolore. Arezzo-Ndrecaj, top team Masterball Academy, allenati da Dario Giuffrida, scenderanno sulla sabbia, invece, come testa di serie numero sei, dopo il 9° posto delle ultime due tappe.

Davide Benzi e Carlo Bonifazi, campione italiani in carica, sono teste di serie numero 1. Manuel Alfieri e Tiziano Andreatta, invece, sono subito alle loro spalle: per Alfieri sarà un ritorno speciale a Modica visto che ha palleggiato con la maglia dell’Avimecc in A3.

Da venerdì, quindi le qualifiche con una ricca nutrita pattuglia di siciliani. Si giocheranno i sei posti per entrare nel tabellone: Marco e Andrea Di Franco (allenati da Gianpietro Rigano); i gemelli Federico e Giosué Andronico; Francesco Cavalli-Lorenzo Platania; Sebastiano Litrico-Andrea Cassaniti (vinsero nel 2021 uno scudetto per società nell’Under 20); Simone Orto (lo schiacciatore 2004, subentra al posto di Terranova) giocherà con il già campione d’Italia Paolo Ficosecco; Simone Augugliaro-Sebastiano Cavalli (in corsa nel campionato italiano Under 20); i saccensi Andrea Roccazzella-Francesco Raso; i padroni di casa, i ragusani Giovanni Firrincieli-Pierpaolo Giudice (entrambi ex giocatori del Modica); Stefano Bartoli-Alessandro Bartoli; Gianmarco Rabuazzo-Orazio Gangemi, Andrea Di Paola-Claudio Nuncibello; Nicola Ferro-Davide Taranto, campioni europei Over 50.

FEMMINILE. Ci sarà la campionessa d’Italia Giada Benazzi, tra le atlete di spicco al via (testa di serie numero 2, lo scorso a Bellaria vinse con Breidenbach), insieme con Michela Lantignotti. Testa di Serie numero 1 Alice Frasca e Federica Gradini. Dal tre in poi troviamo: Eleonora Sestini-Erika Ditta, Eleonora Annibalini-Anna Pelloia, Anna Piccolini-Sharon Rottili, Camilla Sanguigni-Sofia Balducci, Gloria Boscolo-Valentina Di Prima, Sonia Gallazzo-Ulrike Bridi (vincitori dell’ultima tappa del circuito regionale, organizzato dalla Fipav Sicilia), Anna Dalmazzo e Michela Culiani (le ultime due coppie hanno ottenuto la wild card).

Le coppie siciliane non mancheranno: Nicole Ferrarini-Egle Solarino, Giulia-Leggio-Sofia (seguite da Enzo Distefano, Turlà, Selene Richiusa-Federica Foscari, Ludovica Panfili-Maria Aliano.