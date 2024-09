Marina di Modica, arriva l’addio all’estate

Società

Sabato sera dalle 22 l'articolato appuntamento con musica italiana e non solo. Ecco qual è il programma dell'iniziativa

Maria Monisteri, sindaco di Modica, annuncia: “Grazie ai finanziamenti regionali, Marina di Modica saluterà il prossimo fine settimana in un turbinio di musica, suoni e colori, l’Estate 2024 nel corso di una serata e di una nottata di forti emozioni. Una festa che scatterà alle 22 del 14 settembre con musica italiana e non solo, con i dj di RadioStudio M20 e prima che il cielo si illumini dei colori e dell’allegria direttamente dal mare. Insieme a Confcommercio e Cna, con l’onorevole Ignazio Abbate abbiamo voluto che sabato sera Marina di Modica salutasse in modo importante una stagione estiva eccezionale per la nostra località balneare, battezzata simbolicamente lo scorso giugno dalla ‘nuova’ terrazza che si affaccia sul mare ancora Bandiera blu e che si chiuderà fra qualche giorno in modo brioso ed allegro. Un momento per stare insieme, condividere qualche ora spensierata tenendo però il timone ben direzionato verso la stella polare di un turismo programmato, fatto di attrazioni ed eventi, che sono elemento cardine del nostro impegno quotidiano. Ecco perché Marina di Modica sabato sera, non sarà luogo di addio ma più semplicemente, di un bell’arrivederci all’estate mentre Modica è già pronta ad un autunno di grande richiamo, pronti a riprendere il cammino, come dice il claim dell’evento verso l’Estate 2025”.