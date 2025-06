Marina di Modica, Caruso e Ruffino: “Rischiamo di perdere l’assegnazione della bandiera blu”

Attualità

I due consiglieri della Dc fanno le pulci all'amministrazione comunale ed evidenziano cosa non va

Le spiagge modicane rischiano di perdere l’assegnazione del prestigioso riconoscimento della bandiera blu. A lanciare l’allarme sono i consiglieri della Democrazia Cristiana Massimo Caruso e Alessio Ruffino.“Premesso che il nostro intervento non intende innescare polemiche sterili o creare allarmismi, ma vuole solo porre in evidenza il pericolo che il litorale modicano rischia di correre, chiediamo di sapere dal sindaco Maria Monisteri se è consapevole degli obblighi ai quali è necessariamente tenuto dalla Fee per mantenere la bandiera blu”.

Questo, dopo avere constatato personalmente che, purtroppo, al 21 giugno, con l’avvio della stagione estiva, sono ancora tanti i requisiti necessari mancanti. Ruffino e Caruso evidenziano come il regolamento obblighi l’esposizione della bandiera blu dell’anno in corso, ma soprattutto necessiti di tanti requisiti tra i quali: la presenza di servizi igienici, l’equipaggiamento di pronto soccorso, punti di accesso alla spiaggia per le persone disabili, localizzazione assistenza bagnanti e attrezzatura di salvataggio.“Ricordiamo al sindaco – ancora Ruffino e Caruso – che il 1° luglio è il termine massimo per potere issare la bandiera e avviare tutte le attività, ivi compresa quella di assistenza ai bagnanti e quelli di primo soccorso medico. Tra meno di 10 giorni quindi dovrebbero comparire sul litorale di Marina di Modica e Maganuco pedane per disabili, servizi igienici, sedie job, personale qualificato per l’assistenza ai bagnanti. Ricordiamo altresì al sindaco che l’inosservanza di quanto stabilito dalla Fee o la temporanea mancanza dei requisiti previsti per l’assegnazione della bandiera blu, comportano l’immediata sospensione del riconoscimento assegnato. Siamo a conoscenza del fatto che lo scorso 12 giugno, sono stati aggiudicati all’impresa “Cicero Alessandro” non meglio specificati lavori per la realizzazione di opere provvisionali necessarie per la fruizione dei lidi e manutenzione delle aree adibite agli sport estivi all’aperto di Marina di Modica e Maganuco, per un importo di 75.000,00 euro, ma non si capisce bene cosa comprendano questi lavori e soprattutto se sono già state avviate tutte le richieste per l’autorizzazione dello spianamento dell’arenile come prevede lo svolgimento della tappa gold del campionato italiano di beach volley a Marina di Modica, per evitare di arrivare impreparati all’evento.Saremmo contento di essere smentiti dai fatti entro il 1° luglio per non rischiare di ammainare insieme alla bandiera anche i sogni e le speranze di chi sul litorale modicano ha investito”.

