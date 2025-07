Marina di Modica, comportamenti poco decorosi. La denuncia di Moncada: “Il cestino dei rifiuti era solo a 12 passi”

Attualità

"Noi tutti ci proviamo a rendere la nostra città più seria e vivibile. Poi ci siete anche voi"

Marina di Modica e comportamenti poco decorosi. Lo scrive il presidente sezionale Confcommercio sul proprio profilo Facebook. Il post è diventato virale. “Noi tutti ci proviamo a rendere la nostra città più seria e vivibile – dice Giorgio Moncada – Poi ci siete anche voi. Non c’è problema e lo rispieghiamo. Quelli in fondo alla foto (non il mare) devono essere utilizzati da noi cittadini. Perché fate questo? Alla fine sono solo 12 passi”. Il riferimento, naturalmente, è ai contenitori dell’immondizia e al fatto che molti preferiscono lasciare i rifiuti, dopo avere consumato, sui bordi del lungomare.

