Marina di Modica, consegnati i lavori dell’asilo nido

Erano presenti il vicesindaco Belluardo con gli assessori Facello, Drago e Cannizzaro

Consegnati ieri i lavori dell’asilo nido di Marina di Modica. Presenti il vicesindaco Giorgio Belluardo e gli assessori Chiara Facello, Antonio Drago e Samuele Cannizzaro

“La fascia d’età 0-3 anni – spiegano i quattro – rappresenta un momento unico e fondamentale nello sviluppo di ogni individuo. È in questa fase che si pongono le basi per la crescita emotiva, sociale e cognitiva dei più piccoli. La consegna di ieri mattina ha un valore che va oltre l’opera pubblica in se perché è quella di un luogo che garantisce un ambiente educativo di qualità, accogliente e stimolante per i bambini di questa fascia d’età. E averlo nella frazione di Marina, diventa un valore aggiunto. Il primo passo verso la creazione di questo luogo dedicato ai più piccoli non è solo un investimento sul futuro ma anche un diritto che ogni famiglia deve poter esercitare. La creazione di nuovi posti per l’asilo nido comunale risponde a un duplice obiettivo: da un lato, offre un supporto educativo di qualità ai bambini, favorendo il loro benessere e la loro crescita armoniosa; dall’altro, agevola la conciliazione tra famiglia e lavoro, sostenendo i genitori, e in particolare le madri, nel bilanciamento delle responsabilità professionali e familiari”.