Marina di Modica, coppia di turisti inglesi ripulisce buona parte della spiaggia dai rifiuti lasciati dai soliti incivili

Attualità

Bicchieri e cannucce di plastica, carta alimentare per avvolgere gli alimenti, ma anche mozziconi di sigarette e altro ancora

E’ stata una coppia di turisti inglesi, ma non si tratta di un caso isolato, ad armarsi di sacchi e paletta per ripulire buona parte della spiaggia di Marina di Modica dai rifiuti lasciati dai soliti incivili che “bivaccano” sull’arenile consumando cibi e bevande e lasciando uno schifo, invece di gettare la spazzatura negli appositi contenitori.

Bicchieri e cannucce di plastica, carta alimentare per avvolgere gli alimenti, ma anche mozziconi di sigarette e altro ancora. L’operato dei turisti dovrebbe fungere da esempio a chi non è evidentemente dotato di un minimo di senso civico. Purtroppo, specie tra una larga fetta di giovani, non c’è la cultura del rispetto e della cura del bene pubblico, troppo spesso insozzato, se non addirittura vandalizzato. I turisti hanno raccolto diversi sacchi colmi di spazzatura, restituendo un aspetto dignitoso alla spiaggia. Ma quanto durerà?

