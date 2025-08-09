Marina di Modica, domato l’incendio

Cronaca

L'intervento di varie squadre dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. Evacuate comunque alcune famiglie a scopo precauzionale

Domato l’incendio a ridosso del villaggio delle case colorate. In fiamme un canneto. L’incendio si è propagato con grande velocità, complice il vento e le alte temperature. Per evitare il peggio, in via precauzionale, alcune famiglie sono state evacuate. Attive, sul posto, varie squadre dei vigili del fuoco, la forestale e la protezione civile.

