Marina di Modica ha accolto l’energia incontenibile dei The Kolors

Sin dall'inizio il trio ha incendiato il palco dell'auditorium Mediterraneo

Cori che riempivano l’aria, luci che coloravano la notte e un mare di spettatori pronti a lasciarsi trasportare dal ritmo. Così Marina di Modica, ieri sera, si è trasformata in un’enorme arena a cielo aperto per accogliere l’energia incontenibile dei The Kolors, protagonisti assoluti di una delle serate più attese di “InTeatroAperto” 2025, la stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi in collaborazione con vari enti pubblici e sponsor privati. Sin dall’inizio, il trio guidato da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), con Alex Fiordispino (batteria) e Dario Iaculli (basso) ha letteralmente incendiato il palco con una performance travolgente, capace di unire precisione musicale, carisma scenico e un’energia contagiosa. Il pubblico, numerosissimo e di tutte le età, ha cantato a squarciagola successi come “Italodisco”, “Tu con chi fai l’amore”, “Cabriolet Panorama”, “Karma”, “Un ragazzo una ragazza” e il nuovissimo tormentone “Pronto come va”. Mani al cielo, cori all’unisono e cuori che battevano a tempo hanno trasformato l’auditorium in una grande festa a cielo aperto, illuminata da luci e proiezioni che hanno esaltato ogni momento dello spettacolo.