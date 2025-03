Marina di Modica, il sindaco incontra gli operatori commerciali

Attualità

Sul tappeto la programmazione per la stagione primavera-estate

Maria Monisteri Caschetto, sindaco di Modica, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Lavorare e programmare per tempo in modo che già dai tanti ‘ponti di primavera’ che ci saranno a partire da Pasqua, Marina di Modica sia pronta ad accogliere chi vorrà godere del nostro mare e della nostra località turistica. Così va intesa e letta la riunione che abbiamo avuto ieri sera con una folta delegazione di commercianti di Marina, presente anche il vertice di Confcommercio Modica, Giorgio Moncada. E’ stato un momento di ascolto e di proposta. Insieme al vicesindaco Saro Viola e agli assessori Tino Antoci, Piero Armenia e Samuele Cannizzaro, abbiamo detto quelli che saranno i primi interventi a beneficio di Marina, di quanti risiedono qui anche nella stagione invernale e di chi a Marina di Modica ha la sua attività. Tenendo in considerazione che di fronte c’è una stagione primaverile/estiva importante con un’offerta turistica, ricettiva e di ristorazione che sta crescendo in modo esponenziale. Prima del vertice, abbiamo fatto un giro per tutta la località: una sorta di ricognizione per avere un quadro delineato del lavoro da fare e delle cose da realizzare”.

“Sia io che il resto dell’amministrazione – ancora il sindaco – abbiamo invitato i commercianti di Marina ad essere coesi nella proposta, mostrando la nostra assoluta disponibilità ad accogliere tutte quelle idee comuni che servono a dare linfa a Marina e ad affermarne l’obiettivo di essere una località turistica importante e di richiamo. In questo senso, ho detto chiaramente che le proposte condivise tra i commercianti, saranno accolte e che da parte nostra faremo in modo che ci siano tutte le condizioni logistiche per consentire che le loro attività commerciali possano trarre beneficio dal nostro impegno. Si è parlato di parcheggi, orari di chiusura al traffico veicolare nel centro della frazione, condizioni delle strade e di tanti altri aspetti, ricevendo proposte percorribili. Ho trovato nei commercianti la massima disponibilità al dialogo e al confronto ed è emersa una vera e propria alchimia di intenti con il loro impegno in prima persona per rendere Marina attrattiva con eventi ed iniziative che organizzeranno, che saranno condivisi con la nostra amministrazione e per i quali ci impegniamo a dare ogni supporto possibile”.