Marina di Modica, in arrivo il leggendario batterista Billy Cobham

Il concerto di lunedì sera all'auditorium Mediterraneo a partire dalle 22

Sta per arrivare in Sicilia un nome di spicco del panorama musicale internazionale: il leggendario batterista Billy Cobham (nella foto). Il concerto, che illuminerà lunedì 5 agosto alle 22 l’auditorium Mediterraneo di Marina di Modica, rappresenta l’unica tappa siciliana del suo tour “Spectrum 50 Project” e sarà un evento imperdibile per tutti gli amanti della buona musica. La carriera di Billy Cobham iniziò negli anni ’60, raggiunse la fama come membro della Mahavishnu Orchestra, ma fu con l’album “Spectrum”, pubblicato nel 1973, che arriva la vera celebrazione. Questo lavoro è considerato uno dei capolavori del jazz fusion, caratterizzato da un mix esplosivo di rock, jazz e funk, e ha influenzato innumerevoli musicisti nel corso dei decenni. Il tour “Spectrum 50 Project” celebra proprio il 50° anniversario di questo album seminale. Billy Cobham è una figura iconica del jazz e della fusion.

Noto per il suo stile innovativo e la sua incredibile tecnica, il suo è un approccio unico alla batteria, che combina una precisione millimetrica con una capacità di improvvisazione sorprendente. La sua tecnica ambidestra gli permette di eseguire passaggi complessi con entrambe le mani, creando un suono ricco e dinamico. La sua musica è una fusione di generi e stili, e riflette la sua continua ricerca di nuove sonorità. Nella sua lunga carriera ha collaborato con innumerevoli e prestigiosi artisti. All’auditorium di Marina di Modica, accompagnato da una band di musicisti straordinari, Cobham riproporrà i brani iconici di “Spectrum”, canzoni che hanno segnato una generazione e che continuano a risuonare con la stessa energia di allora. La formazione vede Rocco Zifarelli alla chitarra, Gary Husband alla tastiera, Michael Mondesir al basso, e come ospite speciale, Marco Lobo alle percussioni. Tutti insieme questi artisti di altissimo livello daranno vita a una performance esplosiva e coinvolgente. “Siamo entusiasti e onorati di ospitare Billy Cobham nella nostra città – commentano il presidente Maria Monisteri e il sovrintendente Tonino Cannata – La sua presenza innalza ancor di più il profilo della nostra rassegna estiva InTeatroAperto e offre al pubblico siciliano l’opportunità unica di vedere da vivo un maestro del suo calibro”. Ultimi biglietti disponibili al botteghino del Teatro Garibaldi di Modica e nei circuiti ciaotickets bit.ly/3ywOXZc e ticketone https://tidd.ly/4bK6ZoU. La rassegna “InTeatroAperto”, manifestazione che vivacizza le estati modicane organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, è un contenitore di bellezza che racchiude appuntamenti appassionanti. Inaugurata lo scorso sabato 27 luglio con il dj, cantante e produttore Ludwig, i prossimi appuntamenti prima di poter ascoltare il grande Cobham sono con il teatro amatoriale.