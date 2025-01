Cronaca

La causa sarebbe da ricondurre a un corto circuito

Una Ford Fiesta in sosta in via Andrea Doria a Marina di Modica è stata totalmente avvolta dalle fiamme. Il veicolo era di proprietà del dipendente di un ristorante del luogo. Le cause sono da ricondurre ad un corto circuito. L’utilitaria è andata distrutta.

