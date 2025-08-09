Marina di Modica, “In teatro aperto” con Cristiano De Andrè

Spettacoli

Mercoledì l'atteso concerto all'auditorium Mediterraneo con un nome di spicco della musica leggera italiana

Grande attesa stasera a Marina di Modica per The Kolors. La band, tra le più amate degli ultimi anni, infiammerà il pubblico dell’Auditorium Mediterraneo con un live travolgente che ha fatto registrare il tutto esaurito in poco tempo. Ma l’estate di “In Teatro Aperto 2025”, la stagione estiva della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, è appena cominciata.

Mercoledì 13 agosto sarà la volta di un altro nome di spicco della programmazione. Sempre sullo stesso palco, alle ore 21.45, salirà Cristiano De André (nella foto) con il suo intenso concerto “De André canta De André”. Ad accompagnarlo, una formazione d’eccellenza: Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Ivano Zanotti alla batteria. Un evento che è molto più di un omaggio: è un viaggio intimo e profondo nell’universo poetico di Fabrizio De André, riletto con rispetto e straordinaria sensibilità dal figlio Cristiano, unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano. È un incontro di generazioni, un racconto in musica, una riflessione sull’eredità artistica e umana di uno dei più grandi cantautori italiani. Un itinerario emozionale nel repertorio immortale di Faber, rivissuto con voce, cuore e memoria. Cristiano De André, abile polistrumentista, guiderà il pubblico con chitarra, bouzouki, pianoforte e violino, intrecciando narrazione e melodia, storia e sentimento. Sarà una serata ricca di memoria, poesia e struggente attualità, da vivere e cantare ad un’unica voce, sotto il cielo stellato di Marina di Modica. Produzione DalVivo Produzioni, Trident Music, AssoConcerti. Biglietti al botteghino del Teatro Garibaldi, e online su https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/de-andre-best-live-tour-modica e su https://www.ticketone.it/event/cristiano-de-andre-de-andre-canta-de-andre-best-of-tour-2025-teatro-g-mannino-ex-mediterraneo-19966184/.